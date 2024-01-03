На городские торги выставили 23 коммерческих помещения в районе Северный

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили коммерческие помещения в нескольких многоэтажных жилых домах в столичном районе Северный. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Всего на торги выставили 23 помещения с отдельными входами с улицы на первых этажах многоквартирных домов на Долгопрудной аллее. Площадь объектов варьируется от 80 до 268 квадратных метров", – указал он.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 января.

Больше всего лотов выставили на первых этажах зданий по адресам: Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 2 и 3. В каждом из зданий есть по шесть помещений. Пять объектов находятся в доме 14, корпусе 4. Четыре помещения можно будет приобрести в доме 14, корпусе 1 и еще два – в доме 15, корпусе 1.

Онлайн-аукционы пройдут 23 января.

Ранее на городские торги выставили право на реорганизацию территории бывшей промзоны Тушино. Там инвестор сможет построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Заявки на участие в аукционе будет принимать до 1 февраля 2024 года.

До этого проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвском, Щукино и Коньково. Сергей Собянин отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

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