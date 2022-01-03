Бирюков рассказал о работе систем жизнеобеспечения столицы в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичные системы жизнеобеспечения в новогодние праздники работают в штатном режиме, сообщает Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что новогодняя ночь и первые дни 2022 года прошли без происшествий на коммунальных сетях.

"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Повсеместно ведутся работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Заммэра подчеркнул, что синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильные снегопады. Городское службы, по его словам, готовы к работе в сложных погодных условиях. Так, в столице круглосуточно дежурит руководящий состав, ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства.

Кроме того, подготовлена необходимая техника для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров.

Ранее сообщалось, что в праздники около полутора тысяч аварийных бригад будут дежурить круглосуточно. Особое внимание уделят уборке улиц. На дорогах будут работать более 10 тысяч снегоуборочных машин. В случае сильной метели, задействуют еще семь тысяч. На особо опасных участках магистралей, в первую очередь на МКАД, круглосуточно будут дежурить около 40 тягачей.