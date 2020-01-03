Гостями бесплатного катка у метро в Москве стали более тысячи человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатный каток, расположенный между станциями метро "Спортивная" и "Лужники" на Московском центральном кольце (МЦК), посетили более тысячи человек за две недели с момента открытия. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Бесплатный каток у метро представляет собой площадку размером 200 квадратных метров. Он покрыт искусственным льдом и работает ежедневно, с 10:00 до 22:00.

Организаторы катка предлагают посетителям приезжать с собственными коньками или же обратиться в службу проката – на месте предлагают до 60 пар, размерная линейка для женщин составляет от 35 до 40 размера,а для мужчин – от 40 до 45. Есть и детские коньки под размер от 26 до 35.

На катке работают администратор и представитель охраны. Ценные вещи, при этом, можно сдать на хранение в специальные шкафчики.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни на катках увеличилось количество посетителей. Ледовые площадки, в свою очередь, уже не предлагают исключительно скользить по зеркальной глади – на катках активно продвигают развлекательные и досуговые программы.

