73 тысячи порций чая и кофе продали на Тверской улице за три дня

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице с 31 декабря по 2 января было продано почти 73 тысячи порций чая и кофе. Об этом со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщает Агентство "Москва".
Лидерами продаж среди съестного стали пироги, кулебяки, круассаны и булочки, которые купили почти 45 тысяч раз. Также пользовались популярностью пироги с медом, яблоком и корицей, или уткой, или беконом и луком, курники с курицей и расстегаи с рыбой, круассан с лососем или с миндалем, дениш с вишней.
Второе место по числу продаж заняли сосиски в тесте и хот-доги (44,5 тысячи). На третьем месте – горячие блюда, первые и вторые (41 тысяча). Из меню супов можно было выбрать борщ с пампушкой и сметаной и ароматный куриный бульон. Выбор вторых горячих блюд объединил румяную курочку на гриле и рождественский окорок на деревенском хлебе, жаркое с фермерским цыпленком и котлету по-киевски, бефстроганов и микояновскую котлету
Также спросом пользовались бутерброды, сендвичи и кесадильи (21 тысяча). Десертов было продано около 8 тысяч, салатов и закусок – 3 тысячи.
31 декабря 2018 года на Тверской улице открылась главная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Улица стала пешеходной на три дня – с 31 декабря по 2 января. Там пройдут спектакли концерты, цирковые шоу и мастер-классы.
В этом году главная тема фестиваля – "Новый год моего детства". На площадке можно узнать о традициях празднования Нового года с 1950-х годов.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. По словам Сергея Собянина, две трети площадок мероприятия откроются не в центре Москвы. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.
Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.
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