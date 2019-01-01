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13:25

Почти 30 тысяч хот-догов съели гуляющие на Тверской в новогоднюю ночь

общество фестивали праздники Новый год

13:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

За сутки москвичи и гости столицы на главной площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице съели почти 30 тысяч хот-догов. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".

"Особым спросом также пользовались пирожки с начинками, киши, кулебяки и круассаны (их гости фестиваля за день приобрели 23,7 тысячи штук), а также хот-доги (продано 28,9 тысячи штук)", – говорится в сообщении.

Всего в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на улице Тверская гости праздника съели более 35 тысяч порций горячих блюд. Также гуляющие выпили более 110 тысяч литров напитков. По данным организаторов, москвичи и гости столицы предпочитали горячий глинтвейн и чай. Рождественский пряный напиток купили 67. 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 8 миллионов человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве с 14 декабря 2018 года. С начала фестиваля в городе было открыто 78 площадок. С первого дня на них было организовано 3 тысячи 850 развлекательных мероприятий, в которых приняли участие более 37 тысяч человек. Также за это время было проведено 510 показов уличных театральных представлений.

общество фестивали праздники Новый год

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