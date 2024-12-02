Около 1,2 млн тонн вторсырья собрано в Москве за девять месяцев 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 1,2 миллиона тонн вторсырья было собрано и направлено на переработку в Москве за январь – сентябрь 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе пятый год идет реализация программы раздельного сбора мусора, она продолжает демонстрировать положительную динамику – объемы собранного вторсырья растут", – цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса горхозяйства столицы в телеграм-канале.

За 2020 год, когда стартовала программа, собрали 880 тысяч тонн вторсырья, а в 2023-м этот показатель достиг 1,6 миллиона тонн. Чтобы процесс раздельного сбора мусора был удобным для горожан, во дворах и около соцобъектов установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, объяснили в пресс-службе. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, а во вторые – остальные отходы.

Сбором и вывозом мусора занимаются порядка тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Затем содержимое баков отправляется на сортировку, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на различные компоненты, которые в дальнейшем используются в производстве.

Ранее около четырех тысяч контейнеров, сделанных из вторичного пластика, установили в разных районах Москвы. Новые баки появились на площадках для раздельного сбора мусора в ЗАО, ЮЗАО, ЦАО и САО.

Контейнеры из переработанного пластика обладают повышенной устойчивостью к морозу, ультрафиолетовому излучению и химической обработке. Также за счет низких адгезионных свойств материала отходы не будут прилипать или примерзать к стенкам бака.