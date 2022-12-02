Платформу станции "Рижская" БКЛ метро украсят 16 светящихся арок-порталов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Платформу станции "Рижская" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро украсят 16 светящихся арок-порталов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что объекты выполнены из нержавеющей стали.

"Через них пассажиры смогут пройти непосредственно к поездам. К каждой боковой платформе ведет по восемь конструкций. С обеих сторон арок-порталов, по контуру, установлены светодиодные светильники, закрытые декоративными коробами", – рассказал глава Стройкомплекса.

Бочкарев отметил, что по замыслу авторов дизайна "Рижской" арки символизируют въездные ворота в город, а светильники подчеркивают их форму.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов напомнил, что облик станции определили на международном конкурсе.

По его словам, центральный зал платформы также освещает линия из 46 светильников, расположенных вдоль свода потолка между водозащитными декоративными металлическими зонтами.

"Боковые платформы дополнены рядом светильников, расположенных на стыке металлозонтов потолка и полукруглых чугунных тюбингов, которые выполняют функцию путевых стен и служат декоративным украшением станции", – пояснил Кравцов.

Кроме того, специалисты уже смонтировали освещение в зоне эскалаторов и во входном вестибюле.

Пассажиры смогут делать пересадку со станции "Рижская" на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Ранее Бочкарев рассказал, что на завершающей стадии находятся работы по укладке гранитной плитки возле станции "Рижская" БКЛ метро. По словам заммэра, специалисты создали рисунок, используя параллелограммы. Фигуры выложили из плитки трех оттенков серого цвета.

Также были подготовлены пространства и для разбивки газона, оборудования павильонов для отдыха и защиты от дождя и снега.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



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