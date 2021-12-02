Москва онлайн покажет экскурсию по Дому культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной

14:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
3 декабря специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по Дому культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной. В ходе прямого эфира вы узнаете о концепции новой площадки и первых выставочных проектах.
Культурное пространство откроется для всех 4 декабря. "ГЭС-2" станет постоянной площадкой фонда современного искусства V-A-C. Первые посетители смогут познакомиться с проектом "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", рассказывающем о ценностях в России 1990-х годов. Также гости смогут посетить выставку "В Москву! В Москву! В Москву!" и увидеть карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части".
ГЭС-2 – выведенная из эксплуатации в 2015 году электростанция. Станция была построена в 1905–1907 годах, носила название "Трамвайная", потому что предназначалась для питания контактной сети городских трамваев. Выполнено сооружение в неорусском стиле. Изначально крышу котельной венчала башня с часами. В 1930-х годах было решено ее убрать.
Смотрите трансляцию 3 декабря в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: