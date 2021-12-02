Москва онлайн покажет экскурсию по Дому культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

3 декабря специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по Дому культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной. В ходе прямого эфира вы узнаете о концепции новой площадки и первых выставочных проектах.

Культурное пространство откроется для всех 4 декабря. "ГЭС-2" станет постоянной площадкой фонда современного искусства V-A-C. Первые посетители смогут познакомиться с проектом "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", рассказывающем о ценностях в России 1990-х годов. Также гости смогут посетить выставку "В Москву! В Москву! В Москву!" и увидеть карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части".

ГЭС-2 – выведенная из эксплуатации в 2015 году электростанция. Станция была построена в 1905–1907 годах, носила название "Трамвайная", потому что предназначалась для питания контактной сети городских трамваев. Выполнено сооружение в неорусском стиле. Изначально крышу котельной венчала башня с часами. В 1930-х годах было решено ее убрать.

Смотрите трансляцию 3 декабря в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.