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09:37

Движение у стадиона "ВЭБ Арена" перекроют из-за матча

город транспорт

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Движение транспорта на нескольких улицах возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют вечером 2 декабря из-за футбольного матча, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 17:30 до 21:00 будут закрыты для автомобилистов проезд Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, улица 3-я Песчаная – от улицы 2-й Песчаной до дома 23, корпус 5 по улице Новопесчаной, улица 2-я Песчаная – от улицы Новопесчаной до дома 4, местный проезд – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А.

Парковка с 0:01 до окончания мероприятия ограничена на улице Авиаконструктора Микояна в районе дома 2, строения 12 по улице 3-й Песчаной, в проезде Березовой Рощи в районе дома 12, в 4-м Ходынском проезде – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара в каждом направлении, на внеуличной парковке напротив дома 10 по проезду Березовой Рощи.

Также с 21:00 до 22:00 перекрытия будут действовать на следующих участках:

  • проезд Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду (от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда);
  • проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна (в каждом направлении);
  • улица 3-я Песчаная – от улицы 2-й Песчаная до дома 23 корпуса 5, по улице Новопесчаная;
  • 4-й Ходынский проезд – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара;
  • Ходынский бульвар – от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи;
  • улица Авиаконструктора Микояна – от улицы 3-й Песчаной до дома 12 по улице Авиаконструктора Микояна;
  • улица 3-я Песчаная – от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпуса 1, по улице 2-й Песчаной;
  • улица 3-я Песчаная в районе сквера Дивизий Московского Народного Ополчения;
  • улица 2-я Песчаная (четная сторона) – от улицы Новопесчаной до улицы 3-й Песчаной;
  • местный проезд – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

2 декабря в 21:00 на стадионе "ВЭБ Арена" встретятся ЦСКА и тульский "Арсенал".

Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.

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