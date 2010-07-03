Движение у стадиона "ВЭБ Арена" перекроют из-за матча

Фото: ТАСС/Денис Тырин
Движение транспорта на нескольких улицах возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют вечером 2 декабря из-за футбольного матча, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
С 17:30 до 21:00 будут закрыты для автомобилистов проезд Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, улица 3-я Песчаная – от улицы 2-й Песчаной до дома 23, корпус 5 по улице Новопесчаной, улица 2-я Песчаная – от улицы Новопесчаной до дома 4, местный проезд – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А.
Парковка с 0:01 до окончания мероприятия ограничена на улице Авиаконструктора Микояна в районе дома 2, строения 12 по улице 3-й Песчаной, в проезде Березовой Рощи в районе дома 12, в 4-м Ходынском проезде – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара в каждом направлении, на внеуличной парковке напротив дома 10 по проезду Березовой Рощи.
Также с 21:00 до 22:00 перекрытия будут действовать на следующих участках:
Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: