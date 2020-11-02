Московскую канатную дорогу закрыли до 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московскую канатную дорогу закрыли для пассажиров до 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.
Уточняется, что с 2 по 18 ноября специалисты проведут ежегодное техобслуживание.
"Этой же осенью проводятся особенные технические работы, которые продлятся почти две недели. Связано это с регламентной процедурой по укорачиванию троса, которая осуществляется через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет", – говорится в сообщении.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.
По основному маршруту Московской канатной дороги пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Кабинки оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на английском, китайском, немецком и русском языках, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. Воздушная трасса рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.
Московскую канатную дорогу закроют для проведения техработ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: