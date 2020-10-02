Жителей столицы предупредили о вечерних заторах

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Вечером 2 октября трафик столичных дорог может достичь восьми баллов. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.
"Золотая осень и пятница, это значит, что у многих москвичей будет соблазн выехать за город. Вечерний час пик начнется раньше обычного и в некоторых районах достигнет 7–8 баллов", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
По информации ведомства, дорожные заторы могут образоваться в центре города, на западе, а также в местах проведения дорожных работ. Еще осложнения прогнозируются на вылетных магистралях по направлению в сторону области.
Как уточнили в Дептрансе, из-за ремонта дорог будет осложнено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, ТТК, Киевском путепроводе в обе стороны, пересечении Волоколамского шоссе и 68-м километре МКАД.
Ранее синоптик рассказал, когда автомобилистам стоит менять резину. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что смешанные осадки придут в европейскую часть России в последние семь дней октября.
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