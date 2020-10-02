В поселении Вороновском ввели карантин по бешенству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал распоряжение о карантине в поселении Вороновском из-за заболевания бешенством дикого животного. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Установить карантин на территории поселения Вороновского Троицкого административного округа Москвы до 1 декабря 2020 года", – указано в документе.

Режим карантина подразумевает, что на территории поселения запрещено проведение выставок собак и кошек. Кроме того, нельзя организовывать выводки и натаски собак.

Помимо этого, в поселении Вороновском будет под запретом отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах, а также торговля домашними животными и их вывоз за пределы района.

Ранее мэр Москвы также одобрил введение карантина по бешенству в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа. Такой режим сохранится до 25 ноября 2020 года.

