В ЮАО прошло финальное мероприятие проекта "Безопасные каникулы"

Фото: Валерия Васехова

Сотрудники пожарно-спасательной части № 43 провели занятие по противопожарной безопасности для детей и подростков района Царицыно. Это было финальное мероприятие стартовавшего этим летом проекта "Безопасные каникулы", сообщил координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

"Ребятам рассказали о работе спасателей и продемонстрировали специальную технику и оборудование для борьбы с огнем. Посидеть в пожарной машине, подержать в руках пожарный рукав – формат мероприятия дает возможность каждому ребенку "примерить на себя" эту доблестную профессию. И все же самой важной составляющей проекта "Безопасные каникулы" остается предупреждение детского травматизма", – поделился Лиханов.

По его словам, школьникам рассказали, как вести себя, чтобы не допустить пожара, а также как действовать при его возникновении и не поддаваться панике.

"Благодаря настоящим профессионалам своего дела ребята хорошо усвоили тему. Кроме того, отдельно поговорили и с их родителями, которые пообещали чаще обсуждать потенциально опасные ситуации и алгоритм действий, ведь простые советы и предостережения могут уберечь от множества опасностей", – добавил Лиханов.

Он напомнил, что проект "Безопасные каникулы" стартовал на юге столицы по инициативе сообщества многодетных мам районов Нагатинский Затон, Царицыно и Москворечье-Сабурово. За эти летние месяцы было проведено более десятка лекций и практических занятий, посвященных безопасному поведению дома, на улице и водоемах. Особый интерес вызвали занятия, которые проводят огнеборцы.

Между тем в рамках Фестиваля безопасности в Нагатинском Затоне более 500 москвичей поучаствовали в мастер-классах, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, который провели представители студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС России.

Помимо основной – образовательной программы фестиваля, его гости смогли прикоснуться к гончарному мастерству, которое продемонстрировали представители клуба исторической реконструкции "Наследие предков". Также в рамках фестиваля прошел мотопробег и концерт экс-солиста группы "Земляне" Сергея Васильева.