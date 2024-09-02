Замначальника МЖД Потапов: в Северном Измайлове открыто движение по обновленной схеме

Фото: Геннадий Михайлов

Сегодня двойной праздник для жителей домов в начале Сиреневого бульвара: День знаний и открытие движения по обновленной схеме. Об этом рассказал заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

Жители девяти домов были отрезаны от удобного подъезда после того, как Институт физической культуры установил забор вокруг своей территории. Из-за особенностей дорожного движения им приходилось делать крюк более чем в пять километров, чтобы попасть домой.

Данная история вызвала широкий резонанс. По инициативе Потапова и активных жителей было принято решение изменить схему движения. Накануне были проведены работы по нанесению разметки, а сегодня окончательно отрегулирована работа светофора и пропускная способность перекрестка.

"Как я и обещал на нашей первой встрече в июле с инициативной группой, я постарался добиться положительного решения этой проблемы. Спасибо всем жителям за активность, неравнодушие и веру в успех! Вместе мы можем сделать наш район комфортнее!" – рассказал Потапов.

Благодаря этому жители получили возможность добираться до своих домов быстро и комфортно.

Между тем в Чертанове Центральном рассматривается возможность введения одностороннего движения в "малом школьном проезде" – участке дороги от дома 27 по улице Чертановской до дома 22Г по улице Кировоградской.

Такое изменение в организации дорожного движения просят внести жители близлежащих домов, которые жалуются на стихийную парковку на данном участке. Это затрудняет движение и ставит под угрозу безопасность пешеходов, особенно рядом с образовательными и социальными учреждениями.