Систему городского транспорта Москвы предложено дополнить малогабаритными электромобилями

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Создание системы малогабаритного транспорта по принципу "от точки до точки" может улучшить транспортную доступность в столице, заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.

"Курсирование небольших общественных шаттлов на электрическом приводе по заданным внутрирайонными маршрутам может разгрузить столичные дороги и улучшить экологическую обстановку, сделав еще более комфортным и быстрым передвижение в локализованных общественных пространствах. Это отличная альтернатива, с одной стороны, стоянию в пробках и потере времени в поисках свободной парковки, а с другой – электросамокатам", – отметил Кучмин.

Он считает, что электромобили, подобные тем, что возят экскурсионные группы по территории музея-заповедника "Царицыно" или же отельных или рекреационных комплексов с большой территорией, могут например, ходить от станции метро до поликлиник, МФЦ, школ, крупных торговых центров.

"Появление нового вида общественного транспорта может существенно сэкономить время поездки и стать большим подспорьем для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, его развитие будет способствовать более частому выбору общественного транспорта, даже несмотря на наличие личного", – добавил Кучмин.

Ранее член Общественного совета при Минтрансе России заявил, что для повышения безопасности железнодорожных переездов необходимо исключить возможность быстрого "проскока" через них транспортных средств. Важно провести комплексное устройство всего ж/д переезда, что включает не только установку новых шлагбаумов, но также светофоров и знаков с внутренней подсветкой.