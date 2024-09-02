В ВАО напомнили о безопасности детей по дороге от дома в школу

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В Восточном округе столицы состоялось важное мероприятие, посвященное безопасности детей на дороге. Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Сабина Цветкова выступила перед родителями, напомнив о необходимости заботы о безопасности школьников на пути от дома в школу и обратно.

С началом нового учебного года актуализировалась необходимость повторения правил дорожного движения с детьми. Родителям рекомендовано вместе с детьми проложить безопасный маршрут до школы, уделяя особое внимание потенциально опасным участкам. Прогулка по этому маршруту поможет детям понять, почему выбранный путь безопасен, а другие следует избегать.

"Совсем недавно, в преддверии начала нового учебного года завершила свою масштабную работу комиссия "Безопасный путь от дома в школу" департамента транспорта города Москвы, которая за каникулярное время проинспектировала более 1 тысячи участков вблизи образовательных учреждений во всех 11 округах Москвы. Выявленные нами замечания были устранены к началу учебного года, но важно напоминать своим детям о правилах поведения на дороге, в игровой форме рассказывать о правилах дорожного движения, а также каждому родителю необходимо вместе со своим ребенком пройти безопасный путь от дома в школу. Пусть дорога в школу будет безопасной и комфортной для всех", – подчеркнула Цветкова.

Также родителям предложили интересный способ обучения: родители могут поменяться местами с детьми и позволить им вести экскурсию по маршруту, объясняя правила поведения на дороге. Это не только укрепит знания, но и повысит уверенность детей. Также для тренировки внимания на улице можно использовать игровые методы. Например, игра "Светофор" поможет детям запомнить сигналы светофора и научит их реагировать на них правильно. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от внимательности всех участников дорожного движения. Родители должны служить примером для своих детей, демонстрируя правильное поведение на дороге.

В конце августа в столице завершилась работа комиссии департамента транспорта Москвы "Безопасный путь от дома в школу". В состав комиссии вошли: ее руководитель – Цветкова, представители ГКУ ЦОДД, ГАИ и управ районов, которые в этом году проверили более тысячи участков вблизи учебных учреждений.

Основной задачей комиссии является выявление и устранение проблемных мест, а также обеспечение безопасных и комфортных условий для детей на дорогах. Важность данной инициативы сложно переоценить – безопасность детей на дороге требует внимания всех участников дорожного движения.