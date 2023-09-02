День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в рамках МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

День работников нефтяной и газовой промышленности пройдет в спорткомплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума 3 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гала-концерт победителей последних нескольких лет вокального конкурса фестиваля "Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды" состоится с 12:00 до 14:00. Юные вокалисты споют о Родине. На сцену выйдут солисты и ансамбли из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, республик Дагестан и Татарстан, Краснодарского края, Брянской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

Концерт проведет народная артистка РСФСР легендарный диктор Центрального телевидения Анна Шатилова. За 11 лет в проекте участниками стали более 17,5 тысячи исполнителей из 76 регионов страны.

В 14:30 гостей пригласили посетить финал корпоративного турнира по настольному теннису, который пройдет между павильонами комплекса городского хозяйства.

Член оргкомитета ежегодного конкурса АО "Мосгаз" для юных художников народный художник РФ Никас Сафронов проведет мастер-класс "Профессия – газовик" в 18:00. Посетители смогут сделать рисунок и принять участие в конкурсе в сентябре – октябре этого года.

Также гости МУФ смогут попробовать себя в качестве сотрудника аварийно-спасательного формирования АО "Мосгаз" и сделать снимок в фотозоне "Газовое хозяйство Москвы – одно из крупнейших в мире".

Кроме того, для посетителей подготовили мастер-класс "Собери Мосгаз", на котором можно будет собрать пазлы и узнать об изменениях в работе газовиков за последние 10 лет, о достижениях и инновациях в газотранспортной системе города.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе появится большая развлекательная зона для детей. В рамках нее состоятся шоу, мастер-классы, представления и встречи с персонажами из мультфильмов.

Также в "Лужниках" 2 сентября в 16:00 состоится чемпионат по настольной игре "Москва. Как это работает?". Дети и их родители смогут проверить, кто из них лучше знает столицу.

Москвичам рассказали, какая будет программа МУФ 2–3 сентября