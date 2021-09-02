Москвичам рассказали, как украсят столицу в преддверии Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ко Дню города столицу украсят флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, центральным элементом украшения столицы станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных мостов, вдоль основных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в Москву.
"Ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 874 – именно столько лет исполняется в этом году столице", – приводятся в материале слова Бирюкова.
Уточняется, что свыше двух тысяч флагов украсят Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие мосты.
Флаговые конструкции украсят территорию аэропорта Внуково, Восточного вокзала и ключевых ТПУ.
"Всего установят свыше 3,2 тысячи декоративных конструкций и тысячу поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", – подчеркнул вице-мэр.
Также специалисты украсят пешеходные зоны.
Бирюков добавил, что для украшения города дополнительно ничего не закупалось. Все элементы используют повторно.
Кроме того, 11 и 12 сентября в праздничном режиме заработает архитектурно-художественная подсветка зданий, на которых будут показывать видеоролики, посвященные городу.
В День города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу "Я шагаю по Москве". Премьера шоу состоится на Сиреневой аллее ВДНХ в 11:00. 11 и 12 сентября шоу будут показывать каждые полчаса, в последующие дни – регулярно по расписанию: в 11:00 и 19:00 – "Мегаполис Москва", в 12:00 и 17:00 гостям покажут ролик "Лучший город Земли". Кроме того, в 13:00 посетители смогут увидеть красочное шоу "Архитектурные стили Москвы".
Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени – 11 и 12 сентября. По словам Сергея Собянина, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил, как это было годом ранее.
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