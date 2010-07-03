Мужчина выгулял свинью в центре Москвы

В центре Москвы мужчина выгуливает крупную свинью

В районе Чистых прудов мужчина вывел на прогулку необычного питомца – он вел на поводке довольно крупную черную свинью, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что животное спокойно реагировало на толпу вокруг и не показывало признаков агрессии или тревоги. Можно предположить, что для свиньи это уже не первая подобная прогулка по центру мегаполиса.

В июле по Сети разлетелись фотографии аллигатора на поводке на берегу Клязьминского водохранилища. Хозяйка пресмыкающегося рассказала, что выгуливает своего питомца дважды в год и кайману по имени Тэкере этого более чем достаточно – таким образом он получает норму ультрафиолета.

Эксперты же отметили, что аллигаторов нет в реестре домашних животных, они содержатся в неволе только в специализированных учреждениях, так что выгуливать их подобным образом незаконно.