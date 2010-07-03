Девушка выгуливала крокодила в Подмосковье

Законно ли гулять по городу с крокодилом

Фотографии аллигатора на поводке на берегу подмосковного водоема разлетелись по Сети и собрали сотни комментариев. Кадры появились в сообществе района Западное Дегунино.

Телеканал Москва 24 связался с владелицей пресмыкающегося. Своего домашнего питомца Венера Арифуллина выгуливает дважды в год. Кайману по имени Тэкере этого более чем достаточно. По словам хозяйки, таким образом питомец получает норму ультрафиолета.

"Мы поехали в Подмосковье на Клязьминское водохранилище, на дикий берег с песком и тиной. Мы там плавали. Я просто выгуляла свое животное, но начала получать угрозы о расправе", – рассказала хозяйка каймана. Зверь небольшой, меньше метра в длину.

"Нет понятия правильного выгула, если питомца нет в реестре домашних животных. Это незаконно: крокодилы, аллигаторы содержатся в неволе только в специализированных учреждениях. Это зоопарки либо частные зоопарки", – комментирует юрист Эдуард Шалоносов.

В поправках к закону об ответственном обращении с животными говорится, что содержать крокодилов в домашних условиях запрещено. Однако вступают в силу они только в следующем году.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное к ним отношение. Его критерии – это благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, а также отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль.

