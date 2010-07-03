Девушка выгуливала крокодила в Подмосковье

Фотографии аллигатора на поводке на берегу подмосковного водоема разлетелись по Сети и собрали сотни комментариев. Кадры появились в сообществе района Западное Дегунино.
Телеканал Москва 24 связался с владелицей пресмыкающегося. Своего домашнего питомца Венера Арифуллина выгуливает дважды в год. Кайману по имени Тэкере этого более чем достаточно. По словам хозяйки, таким образом питомец получает норму ультрафиолета.
"Мы поехали в Подмосковье на Клязьминское водохранилище, на дикий берег с песком и тиной. Мы там плавали. Я просто выгуляла свое животное, но начала получать угрозы о расправе", – рассказала хозяйка каймана. Зверь небольшой, меньше метра в длину.
"Нет понятия правильного выгула, если питомца нет в реестре домашних животных. Это незаконно: крокодилы, аллигаторы содержатся в неволе только в специализированных учреждениях. Это зоопарки либо частные зоопарки", – комментирует юрист Эдуард Шалоносов.
В поправках к закону об ответственном обращении с животными говорится, что содержать крокодилов в домашних условиях запрещено. Однако вступают в силу они только в следующем году.
В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное к ним отношение. Его критерии – это благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, а также отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.