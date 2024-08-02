В столице усилен контроль за минимальной площадью квартир

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир. Так, с 1 августа 2024 года минимальная площадь однокомнатной квартиры и студии установлена на уровне 28 "квадратов", двухкомнатной – 44 "квадратов". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При этом в этот расчет не включают балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбура.

Как отметил вице-мэр, данное решение позволит обеспечить горожан необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры. Также, по его словам, похожие требования уже были установлены на федеральном уровне, однако застройщики могли сами решать следовать им или нет.

Количество проживающих определяется на основании площади жилой части здания. Благодаря этому происходит расчет числа мест в школах, детских садах и поликлиниках, а также нагрузка на транспорт и рабочие места в районе. При этом, когда девелоперы сокращают площади строящихся квартир, фактически количество жильцов в домах возрастает, что несет увеличение нагрузки на социальные объекты и инфраструктуру. Поэтому и было принято решение об усилении контроля.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заверил, что специалисты комитета будут строго следить за соответствием установленных нормативов, а также принимать все возможные меры по пресечению их нарушений.

При этом исключение из данного запрета составят только те проекты, которые получили положительное заключение экспертизы до 7 мая 2024 года. Также подчеркивается, что при несоблюдении требований по минимальной площади экспертиза будет давать отрицательное заключение по проектной документации. При этом Мосгосстройнадзор будет принимать все возможные меры для предотвращения нарушений на всех стадиях строительства.

