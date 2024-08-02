Мюзикл и игры в петанк пройдут на фестивале "Усадьбы Москвы" 3 и 4 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Исторические пикники, тематические лекции, мастер-классы и вечерние концерты пройдут в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" 3 и 4 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, 3 августа с 10:00 до 18:00 в музее-заповеднике "Царицыно" на площадке "Городская дача" гости фестиваля смогут прочувствовать атмосферу летнего отдыха XIX–XX веков. Любой сможет примерить на себе костюм XIX века, побывать в домашнем театре и выпить чаю на камерном концерте. Для детей запланировали мастер-классы и познавательные уроки в школе садоводства.

В "Царицыне" на выходных горожан научат играть на свежем воздухе в петанк, городки, серсо, бадминтон и крокет, которые были популярны в конце XIX – начале XX века.

Кроме того, посетители 3 августа на почтовой станции "Письма любимым" в усадьбе Васильчиковых смогут прочувствовать на себе эпистолярный жанр. Для этого им понадобится подписать открытку настоящим гусиным пером, а отправить послание поможет почтальон в историческом костюме.

В эти выходные в усадьбе Измайлово также выступит театральный коллектив с программой "Домашний театр". Так, в 16:00 зрителям представят спектакли времен конца XIX – начала XX века.

4 августа в 16:00 в музее-усадьбе "Кусково" начнется диджей-сет "Бит и скрипка", который соединит электронную музыку и струнный оркестр. Управлять процессом будет диджей Liza Meier, а партию скрипки исполнит Полина Харбар.

Также 3 и 4 августа в 20:00 посетители фестиваля смогут посмотреть в Воронцовском парке на мюзикл "Сокровища старинной усадьбы". Гости смогут погрузиться в атмосферу интриг и страстей XVIII века. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Russpass.

В этом сезоне фестиваль "Усадьбы Москвы", который продлится до 15 сентября, проходит сразу на 40 площадках. Мероприятия бесплатные, на некоторые из них нужна предварительная регистрация.

Уже свыше 160 тысяч человек посетили фестиваль "Усадьбы Москвы" с момента его открытия. За месяц уже прошло около тысячи мероприятий. Музыкальные выступления оценили 14 тысяч слушателей. Также в старинных играх поучаствовали более 64 тысяч москвичей и гостей столицы, а в тематических лекциях – 6,4 тысячи человек. Всего во время фестиваля планируется провести свыше 2,5 тысячи мероприятий.

