Столичным водителям рекомендовали уезжать за город до 15:00 или после 19:30

Столичных автомобилистов просят уезжать за город до 15:00 или после 19:30. Это связано с плотным потоком, который ожидается на магистралях в пятницу, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что в случае, если пойдет дождь, то плотный поток автомобилей, выезжающих в пятницу из столицы, станет двигаться медленно.
Сегодня пятница и (хотя бы) по календарю лето. С 15:30 ждём плотный поток, выезжающих за город. Если будет дождь, то плотный поток станет ещё и медленным. Будьте аккуратны на дороге и, по возможности, отложите поездку на не пиковое время - до 15:00 или после 20:00. pic.twitter.com/A2Bnvx346J
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