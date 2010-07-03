Столичным водителям рекомендовали уезжать за город до 15:00 или после 19:30

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов просят уезжать за город до 15:00 или после 19:30. Это связано с плотным потоком, который ожидается на магистралях в пятницу, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что в случае, если пойдет дождь, то плотный поток автомобилей, выезжающих в пятницу из столицы, станет двигаться медленно.

Сегодня пятница и (хотя бы) по календарю лето. С 15:30 ждём плотный поток, выезжающих за город. Если будет дождь, то плотный поток станет ещё и медленным. Будьте аккуратны на дороге и, по возможности, отложите поездку на не пиковое время - до 15:00 или после 20:00. pic.twitter.com/A2Bnvx346J — ЦОДД (@gucodd) August 2, 2019

Ранее ЦОДД представил рейтинг самых популярных магистралей среди дачников. В топ-3 попали Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе.

К наиболее медленным магистралям относятся проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов.

Для въезда в Москву чаще остальных используют Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.