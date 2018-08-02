Почти 500 км дорог планируют построить в Москве за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К 2023 году планируется ввести в эксплуатацию почти 500 километров дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, планируется строить и реконструировать порядка 90 километров дорог каждый год.

"Всего к 2023 году будет введено в эксплуатацию 485 километров дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Он отметил, что столица на сегодняшний день является единственным мегаполисом мира, где темпы развития дорог выше темпов застройки территорий.

С 2011 года, по словам Хуснуллина, в столице построили, реконструировали и открыли 815 километров дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад. Также ввели в эксплуатацию 215 пешеходных переходов.

Ранее Хуснуллин заявил, что столичные власти начали прорабатывать перспективу строительства 32 станций метро после 2023 года. По его словам, в рамках Рублево-Архангельской линии метро могут построить восемь новых станций. В рамках Бирюлевской – 16 платформ. Линия соединит станцию МЦК "ЗИЛ", станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве.