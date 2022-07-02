Концерты в честь юбилея Новой Москвы пройдут 2 июля на Манежной площади и в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Концерты пройдут 2 июля на Манежной площади и на площадках в ТиНАО по случают 10-летия округа. Праздничную программу представят коллективы "Центра МоСТ".

Запланированы также и другие мероприятия, которые пройдут по всей "новой" Москве. Например, в поселении Десеновское для горожан подготовили выставки, фотозоны, анимационно-развлекательную программу, выступления артистов.

В Михайлово-Ярцевском между тем покажут огненное шоу, устроят фейерверк и проведут выставку деревянных игрушек. А в поселении Киевский запланирован футбольный турнир.

Различные праздничные мероприятия пройдут и других районах ТиНАО. Концерт на Манежной площади планируется начать в 15:00.

1 апреля исполнилось 10 лет с момента ТиНАО к Москве. С юбилеем местных жителей поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что решение о расширении Москвы было тяжелым, однако сегодня представить столицу без новых территорий невозможно.

