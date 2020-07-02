На ВДНХ открывается танцевальный сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Летний танцевальный сезон на ВДНХ откроется с субботы, 4 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Дом культуры на ВДНХ вновь распахнул двери для всех любителей танцев. Первые мастер-классы на веранде состоятся уже в эти выходные", – объявили в пресс-службе ВДНХ.
Бесплатные занятия под руководством призера чемпионата мира по десяти танцевальным дисциплинам Кирилла Агишева продлятся все лето. Продолжительность одного занятия – час, при этом стартовать можно как в 17:00, так и в 19:00.
4 июля, когда проект запустится, состоятся мастер-классы по ча-ча-ча и бачате.
Чтобы посетить танцевальные занятия на ВДНХ, необходимо записаться по телефону +7 (495) 544-34-25. Это требование объясняется тем, что в группе не может быть более 50 человек. Еще одно условие – танцоры должны быть старше 18 лет.
Учитывая санитарные требования, уроки проведут в соло-формате. Это означает, что прямого контакта с партнером не будет, а на танцпол также нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.
Ранее, в конце июня, на ВДНХ официально стартовал сезон катания на лодках. Плавательные средства можно арендовать у 3-го Каменского пруда около фонтана "Золотой колос".
"Это наш город": на ВДНХ открылся сезон катания на лодках
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