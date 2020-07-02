Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

06:02

Памятник Горькому авторства Мухиной отреставрируют в Москве

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на Поварской улице отреставрируют памятник писателю Максиму Горькому, автором которого является скульптор Вера Мухина.

Объект культурного наследия находится на территории Института мировой литературы имени Российской академии наук, передает портал мэра и правительства Москвы.

Памятник из бронзы был открыт 11 января 1956 года. Скульптура установлена на тонкий бронзовый плинт и помещена на гранитный постамент кубической формы.

Всего столицу украшают более десятка работ Мухиной, включая жругой памятник Горькому перед Белорусским вокзалом, который в 2017 году вернули из парка искусств "Музеон".

Журналисты и писатели ранее обратилась с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом увековечить память коллеги и политика Эдуарда Лимонова.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать