Памятник Горькому авторства Мухиной отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на Поварской улице отреставрируют памятник писателю Максиму Горькому, автором которого является скульптор Вера Мухина.

Объект культурного наследия находится на территории Института мировой литературы имени Российской академии наук, передает портал мэра и правительства Москвы.

Памятник из бронзы был открыт 11 января 1956 года. Скульптура установлена на тонкий бронзовый плинт и помещена на гранитный постамент кубической формы.

Всего столицу украшают более десятка работ Мухиной, включая жругой памятник Горькому перед Белорусским вокзалом, который в 2017 году вернули из парка искусств "Музеон".

Журналисты и писатели ранее обратилась с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом увековечить память коллеги и политика Эдуарда Лимонова.