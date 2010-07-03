Строительство Национального космического центра завершат в 2022 году

Национальный космический центр на базе Центра имени Хруничева на западе Москвы построят не позднее 2022 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Площадка городом выделена, мы проектируем, собираем сети, работа идет полным ходом. Могу сказать, что центр закончим не позже 2022 года", – заявил он.
По его словам, строительством займется городская компания "Мосинжпроект", с опытом возведения крупных зданий и знаковых объектов.
В рамках проекта построят технопарк с тысячами рабочих мест. Часть помещений сохранят, сейчас идет обследование зданий.
"Это будет территория полностью под рабочие места, и надеемся, что это будет действительно центр космических исследований", – отметил Хуснуллин.
Он уточнил, что к площадке проявляет заинтересованность группа компаний "Ростех" для своих предприятий самолетостроения. Также на земельном участке в 2-3 гектара построят жилье для реализации программы реновации.
Хуснуллин напомнил, что в районе построят два моста через Москву-реку, которые свяжут Центр имени Хруничева со строящимися станциям метро в Нижних Мнёвниках. Две станции планируют ввести в 2021 году.
"Мосгорсправка": Национальный космический центр
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах построить здание Национального космического центра на западе столицы. Здание площадью порядка 250 тысяч квадратных метров будет выполнено в форме ракеты.
Национальный космический центр расположится на улице Мясищева на земельном участке площадью 9,9 гектара.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.