Строительство Национального космического центра завершат в 2022 году

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Национальный космический центр на базе Центра имени Хруничева на западе Москвы построят не позднее 2022 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Площадка городом выделена, мы проектируем, собираем сети, работа идет полным ходом. Могу сказать, что центр закончим не позже 2022 года", – заявил он.

По его словам, строительством займется городская компания "Мосинжпроект", с опытом возведения крупных зданий и знаковых объектов.

В рамках проекта построят технопарк с тысячами рабочих мест. Часть помещений сохранят, сейчас идет обследование зданий.

"Это будет территория полностью под рабочие места, и надеемся, что это будет действительно центр космических исследований", – отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что к площадке проявляет заинтересованность группа компаний "Ростех" для своих предприятий самолетостроения. Также на земельном участке в 2-3 гектара построят жилье для реализации программы реновации.

Хуснуллин напомнил, что в районе построят два моста через Москву-реку, которые свяжут Центр имени Хруничева со строящимися станциям метро в Нижних Мнёвниках. Две станции планируют ввести в 2021 году.

"Мосгорсправка": Национальный космический центр

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах построить здание Национального космического центра на западе столицы. Здание площадью порядка 250 тысяч квадратных метров будет выполнено в форме ракеты.

Национальный космический центр расположится на улице Мясищева на земельном участке площадью 9,9 гектара.