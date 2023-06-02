Эскалаторный тоннель построят для второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена построят эскалаторный тоннель. О выдаче разрешения на строительство Мосгосстройнадзором сообщил его председатель Игорь Войстратенко.

Сейчас на "Рижской" функционирует один вестибюль. При этом по проекту станции их должно быть два.

"Наклонный тоннель соединит станцию метрополитена глубокого заложения с новым вестибюлем, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между различными видами городского транспорта", – цитируют Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

При строительстве 124-метрового тоннеля используют чугунные тюбинги, а гидроизоляцию обеспечат за счет чеканки швов и нагнетания специальной смеси за чугунные элементы. Разработка будет осуществляться в том числе с применением ручного труда. Все этапы строительства будет контролировать Мосгосстройнадзор.

Станцию "Рижская" открыли 1 марта 2023 года в рамках полного запуска БКЛ. Сейчас ее пассажиропоток составляет порядка 280 тысяч человек в сутки.

Ранее стало известно, что с момента запуска БКЛ по ней проехали почти 80 миллионов раз. Рекордный показатель был зафиксирован 17 мая – в этот день пассажиры совершили 1,08 миллиона поездок. Ожидается, что к концу года пассажиры будут совершать 1,3 миллиона поездок в день.



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