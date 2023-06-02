На строящейся станции метро "Физтех" завершают монолитный конструктив северного вестибюля

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Специалисты практически выполнили работы по формированию монолитных конструкций северного вестибюля станции "Физтех" нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Северный – второй – вестибюль станции "Физтех" совмещен со зданием эксплуатационного персонала. Он состоит из семи уровней – четырех подземных и трех наземных. На первом наземном этаже будет размещен кассовый зал, а все подземные уровни и два верхних этажа отданы под служебные и технические помещения", – пояснил вице-мэр.

Бочкарев добавил, что на данный момент специалисты уже осуществляют укладку бетона на уровне третьего наземного этажа. Там появятся места для отдыха локомотивных бригад, рассказал заммэра. По словам Бочкарева, северный вестибюль "Физтеха" обеспечит пассажирам выход к Дмитровскому шоссе, а южный – к бульвару Академика Ландау.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что вестибюль № 1 будет иметь четыре подземных уровня, а на поверхности – одноэтажную пассажирскую зону. Он рассказал, что в данный момент специалисты ведут сооружение монолита перекрытия и стен на уровне машинного зала. После этого там начнется обустройство основных конструкций кассового зала.

Глава холдинга отметил, что монолитные работы в станционном комплексе "Физтех" подходят к финалу, там уже началось устройство внешних инженерных сетей.

Протяженность будущего участка продления Люблинско-Дмитровской линии составляет порядка 6 километров и включает три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Новые отправные пункты улучшат транспортную доступность для жителей районов Дмитровского, Восточное Дегунино, Бескудниковского, Лианозово и поселка Северного.

Ранее Сергей Собянин заявил, что работы по расширению и обновлению Московского метрополитена ведутся в круглосуточном режиме. Так, на станции "Физтех" почти закончили возводить монолитные конструкции северного вестибюля. По словам мэра, на его первом этаже создадут кассовый зал.

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