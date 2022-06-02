"Макет Москвы" на ВДНХ открылся после модернизации оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открылся после работ по замене главного экрана на более современный. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Новый экран стал большего размера (12 на 1,7 метра) и разрешения (7 680 на 1 080 пикселей), благодаря чему картинка стала четче, ярче и насыщеннее, а демонстрируемое на нем изображение хорошо видно из любой точки павильона", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Уточняется, что новый экран стал бесшовным. Его замена шла с 23 мая и завершилась 31 мая. Под формат обновили видеоролики, презентации и светотехнические шоу, которые демонстрируются на видеостене.
С ноября по декабрь прошлого года павильон закрывали для реконструкции непосредственно макета столицы. В ходе работ в соответствии с современным архитектурным обликом обновили свыше 300 объектов, а также добавили новые, возведенные в последние годы, в числе которых Павелецкая площадь, территория хлебозавода имени Зотова, завода "Серп и Молот" и другие.
Павильон "Макет Москвы" закрыли на реконструкцию
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