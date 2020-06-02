Собственников коммерческой недвижимости в Москве поддержат грантами

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Около 6,5 тысячи организаций может рассчитывать на компенсацию налога на имущество и земельных платежей. Речь идет о компаниях, которые снизят арендную ставку не менее чем на 50 процентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На эти цели могут направить до 15,5 миллиарда рублей. Предполагается, что компенсации будут стимулировать собственников торговых центров и других объектов недвижимости снижать арендные платежи.

Компенсацию 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года получат собственники, которые сами используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности.

С марта по май в городе была временно приостановлена деятельность значительной части предприятий торговли и бытового обслуживания. Ограничения, связанные с деятельностью ресторанов, кафе и салонов красоты, продлили до 14 июня.

Столичные власти приняли четыре пакета антикризисных мер поддержки местного бизнеса. Предложенной помощью уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работает более 750 тысяч человек.

Общая стоимость мер поддержки составляет более 85 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что уже 80% экономического сектора Москвы начало работать в штатном режиме после снятия ряда ограничений.