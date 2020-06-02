Уже 80% экономического сектора Москвы начало работать в штатном режиме – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уже 80% экономического сектора Москвы начало работать в штатном режиме после снятия ряда ограничений. Об этом сообщил Сергей Собянин, принимая участие в онлайн-саммите мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".

По словам мэра столицы, Москва с каждой неделей раскрывается все больше и все больше предприятий начинает работать в нормальном режиме.

"Торговля продовольственными товарами, торговля непродовольственными товарами, стройка, промышленные предприятия – по большому счету сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном, штатном режиме", – подчеркнул Собянин.

С 1 июня работу в Москве возобновили 47 тысяч непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тысяч человек, 9 тысяч предприятий бытовых услуг с 37 тысячами сотрудников. Помимо этого, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых будут работать 4 тысячи человек.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить, относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

На сегодняшний день система мер поддержки столичных компаний и жителей города включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.

