Вестибюли еще 45 станций метро закроют с 3 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена планируют закрыть в Москве, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортной организации.

Это связано с резким снижением пассажиропотока, которое возникло в связи с действующим режимом самоизоляции. Таким образом, вестибюли будут закрыты уже на 78 станциях столичного метрополитена.

"Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", – отметили в пресс-службе.

В организации добавили, что поезда продолжат ходить по обычному графику, чтобы пассажиры смогли соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что все станции московского метрополитена планируют оборудовать санитайзерами. В транспортной организации напомнили, что каждые 1,5-2 часа проводят дезинфекцию пассажирских зон.