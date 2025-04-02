На ВДНХ началось цветение первых весенних растений

Фото: пресс-служба ВДНХ

Цветение первых весенних растений началось на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.

"В новом сезоне почти 8 гектаров территории ВДНХ украсят хрупкие подснежники и нарциссы, яркие тюльпаны и розы, а еще магнолии, рододендроны, яблони и многое другое", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

На выставке уже распустились подснежники и сциллы – увидеть их можно в нескольких местах, включая арку Главного входа и "Сад пяти чувств" у аттракциона "Лента Мебиуса". В текущем месяце посетители увидят тюльпаны, мускари и форзиции на центральной аллее, площадке у павильонов № 1 "Центральный" и № 29 "Цветоводство и озеленение", а также в парке "Останкино".

В следующем месяце на аллее Космонавтов можно будет увидеть каштаны, в Латвийском сквере – насладиться рододендронами и магнолией огуречной. В конце весны и начале лета на ВДНХ зацветет около 3 тысяч кустов сирени, отметили в пресс-службе выставки.

Там напомнили, что с 2014 года на территории комплекса были восстановлены и приведены в порядок многие парковые зоны, сады и системы цветников. Также был благоустроен Мичуринский сад площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, где растут не только сливы и груши, но и вишни с яблонями.

Гости ВДНХ могут посетить выставку "12 признаков живого" в павильоне № 31 "Геология" с участием робота-гида. "Профессор Борис Земелькин" способен не только самостоятельно проводить экскурсии по выставочным залам, но и наглядно демонстрировать сложные биологические процессы на своем экране.

