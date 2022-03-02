Кинотеатр "Москино Вымпел" откроется после реконструкции 3 марта

Фото: mos-kino.ru
Реконструкция кинотеатра "Москино Вымпел" на северо-востоке Москвы завершилась, он откроется для посетителей уже в четверг, 3 марта, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.
"Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха", – заявила Сергунина.
Реконструкция продолжалась более трех месяцев. Специалисты установили новые кресла, современную акустическую систему и расширили проход между рядами в большом зале кинотеатра, а также обновили помещение малого зала.
Кинотеатр "Москино Вымпел" открылся в 1959 году. В нем проходят показы современного российского и зарубежного кино, а также сеансы "Театра в кино".
Ранее сообщалось, что в Донском районе на юге столицы планируется начать строительство культурно-досугового центра с кинотеатром. Фасады здания украсят ламели с подсветкой, со стороны 5-го Донского проезда они образуют единую волнистую поверхность, первый этаж будет застеклен, а боковые стены облицуют темными керамическими плитами.
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