Культурно-досуговый центр с кинотеатром появится на юге Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Донском районе на юге столицы планируется начать строительство культурно-досугового центра с кинотеатром. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Частный застройщик получил разрешение на строительство и планирует вскоре выйти на площадку. В здании будет шесть надземных и два подземных этажа площадью 36 тысяч квадратных метров, из которых 7,6 тысячи "квадратов" будет занимать кинотеатр", − приводятся слова Левкина на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

По его словам, фасады здания украсят ламели с подсветкой, со стороны 5-го Донского проезда они образуют единую волнистую поверхность, первый этаж будет застеклен, а боковые стены облицуют темными керамическими плитами.

"Внутри главной архитектурной особенностью станет большой атриум, где разместятся лифты и эскалаторы", − рассказал Левкин.

Объект будет расположен по адресу улица Орджоникидзе, дом 11, строение 35. Культурно-досуговый центр будет примыкать к торговому центру "Гагаринский". Здания будут соединены надземным и подземным переходом.

Ранее сообщалось, что около 500 тысяч квадратных метров спортивных, культурно-развлекательных и других объектов появятся на территории спортивно-событийного кластера "Прокшино".

Также там планируют построить горнолыжный курорт с 11 трассами протяженностью до километра, центр экстремальных видов спорта, аквапарк, киностудии и естествоведческий музей. Помимо этого, на территории кластера появятся магазины и деловые центры, там обустроят парковую зону.

