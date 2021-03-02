Новый производственный комплекс построят в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый производственный комплекс построят в столичном районе Гольяново, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ("ВИАМ") построит еще один производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Решение о предоставлении земельного участка без проведения торгов было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что институт получит в аренду земельный участок площадью 0,59 гектара на шесть лет. Площадь комплекса составит около четырех тысяч квадратных метров. На реализацию проекта планируют выделить более миллиарда рублей.

"С начала 2021 года это уже второй масштабный инвестпроект, в рамках которого институт получает участок без торгов. В настоящий момент в промышленном секторе в Москве реализуются уже 39 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним – более 80 миллиардов рублей, они дадут столице более 23 тысяч новых рабочих мест", – рассказал заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что город предоставил 15,8 гектара земли для создания более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей на средства инвесторов. Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под МаИП для строительства семи промышленных объектов.