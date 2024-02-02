Комплекс по производству упаковки на западе Москвы реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплекс по производству упаковки в столичном районе Очаково-Матвеевское расширят. Для этого уже оформлена градостроительная документация, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, сейчас на участке площадью 2,4 гектара находится промышленный комплекс площадью 23,2 тысячи квадратных метров, специализирующийся на производстве упаковки. Проект реконструкции включает в себя расширение объекта и возведение еще трех корпусов общей площадью 17,2 тысячи "квадратов", объяснила она.

Княжевская отметила, что предприятие хочет разместить корпус для создания гибкой упаковки площадью 4,4 тысячи "квадратов", корпус для производства упаковки и складирования сырья площадью 9 тысяч "квадратов" и корпус для производства медупаковки площадью 3,8 тысячи "квадратов". Указывается, что земельный участок находится по адресу улица Рябиновая, владение 51А.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что компании выделили 100 миллионов рублей для расширения парка оборудования и увеличения объемов выпуска упаковки для молока и молочных продуктов. Реконструкция, по его мнению, позволит предприятию оптимизировать работу и нарастить выпуск продукции в несколько раз.

Председатель Москомархитектуры напомнила, что инвесторы интересуются реализацией проектов производства. С ее слов, это означает, что площадки для строительства таких объектов нужны, а само их возведение экономически обосновано.

Ранее Княжевская заявила, что два корпуса автосалона недалеко от станции Зорге Московского центрального кольца (МЦК) реконструируют, также там построят здание для обслуживания машин. По ее словам, все корпуса соединят между собой, их общая площадь достигнет 25,5 тысячи "квадратов". Объект находится по адресу улица Зорге, владение 17.