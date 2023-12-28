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Комплекс складов в районе Ясенево расширят за счет средств инвестора, на данный момент там находится одноэтажный склад. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Объект расположен по адресу проезд Одоевского, владение 2Б, строения 2 и 3, на земельном участке площадью 3,7 гектара.

"После расширения площадь обновленного здания составит 25 тысяч квадратных метров. При этом здесь будет предусмотрено обустройство не только дополнительных складов, но и офисов", – поделилась она.

Вместе с тем председатель Москомархитектуры добавила, что на территории специалисты организуют наземную парковку. Подобные объекты позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки, заключила Княжевская.

Ранее стало известно, что столица подписала с инвесторами 12 контрактов о комплексном развитии территорий (КРТ). Их общая площадь составляет 280 гектаров, они находятся в шести административных округах Москвы.

Как уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в результате реализации проектов в городе появится по меньшей мере 75 тысяч рабочих мест.

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве