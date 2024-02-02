В кварталах реновации появится более 200 тыс дополнительных рабочих мест

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Благодаря развитию кварталов реновации и строительству площадей для бизнеса в Москве появится более 200 тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В новостройках, возводимых по реновации, на первых этажах обустраиваются нежилые помещения для размещения бизнеса. Уже сейчас во введенных домах запроектировано свыше тысячи таких помещений", – отметил он.

Как подчеркнул заммэра, на первых этажах обычно делают бытовые сервисы, магазины, аптеки, парикмахерские и отделения банков. Такие сервисы востребованы жителями. В частности, их открытие создает новые вакансии для горожан.

Вместе с тем председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что программа реновации предполагает строительство жилья и вносит свой вклад в формирование разнообразной городской среды.

"Обратите внимание, первые этажи всех новых домов отданы для общественной функции, а сама возможность строить новые объекты дает шанс построить новые школы и детские сады в районах, которые в этом нуждаются", – добавила она.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двухсекционного жилого дома, построенного по программе реновации на западе Москвы. Речь идет об объекте на Кастанаевской улице, рассчитанном на 150 квартир. Общая площадь новостройки – около 11,5 тысячи квадратных метров.

Почти 2 млн кв м жилья построят по программе реновации в рамках реализации проектов КРТ