Центр госуслуг района Отрадное переехал на новое место

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр госуслуг района Отрадное открылся в новом месте ближе к одноименному метро. Теперь он располагается по адресу улица Декабристов, дом 12, в торговом центре "Форт Отрадное", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Место выбрано неслучайно: торговый центр – фактически сердце этого района. Здесь сконцентрирована вся инфраструктура, самое главное, рядом станция метро. Теперь жителям будет удобно получать важные услуги рядом с домом или по пути на работу", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что новый центр полностью соответствует всем стандартам офисов "Мои документы".

В помещении выполнена современная отделка, предусмотрены окна приема для маломобильных граждан, комната матери и ребенка и детская игровая зона. Помимо этого, в новом офисе посетители найдут банкоматы, а также специальный диагностический комплекс для быстрой проверки здоровья.

В числе других изменений – увеличенное количество мест в зоне самообслуживания, которую оснастили средствами для слабовидящих людей, что позволит им самостоятельно получать онлайн-услуги. Кроме того, посетители обновленного офиса смогут сразу заключить брак – там предусмотрен отдельный кабинет ЗАГС.

Ранее председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук рассказала, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. В настоящее время на портале пользователям доступно свыше 380 услуг и сервисов, которыми пользуются более 14,4 миллиона человек.

