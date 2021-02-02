В центре Москвы госпитализировали мужчину с ранением груди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчине в центре столицы неизвестный нанес колото-резаное ранение груди, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Сообщение о госпитализации мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди поступило в полицию в ночь на 1 февраля. Согласно предварительным данным, во время конфликта неизвестный нанес потерпевшему удар в грудь неустановленным предметом, после скрылся", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в кафе на Ленинградском проспекте. Известно, что в заведении произошел конфликт между посетителями. Один из них несколько раз выстрелил по оппонентам, после чего скрылся. В результате инцидента пострадали трое мужчин.