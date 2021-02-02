Новый вход в Московский зоопарк откроют в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дополнительный вход в Московский зоопарк будет открыт для посетителей уже в этом году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Сейчас идут монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дополнительный вход с билетными кассами и турникетами будет рядом со станцией метро "Баррикадная". Там также разместятся сувенирные магазины, кафе и образовательный центр для культурно-просветительных мероприятий. Входная группа будет выполнена в общем стиле со сложившимся ансамблем.

Пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу и павильон "Ластоногие" также проходят реконструкцию.

Пешеходный мост соединит старую территорию зоопарка с новой. После проведения работ его ширина увеличится с четырех до девяти метров.

В павильоне "Ластоногие" разместят шесть бассейнов с эффектом искусственной волны, в которых будут плавать моржи, сивучи, северные морские котики, нерпы и серые тюлени.

Ранее видео, посвященное пандам из Московского зоопарка, появилось на цифровом туристическом сервисе Russpass.