Новый вход в Московский зоопарк откроют в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый дополнительный вход в Московский зоопарк будет открыт для посетителей уже в этом году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Сейчас идут монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Дополнительный вход с билетными кассами и турникетами будет рядом со станцией метро "Баррикадная". Там также разместятся сувенирные магазины, кафе и образовательный центр для культурно-просветительных мероприятий. Входная группа будет выполнена в общем стиле со сложившимся ансамблем.
Пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу и павильон "Ластоногие" также проходят реконструкцию.
Пешеходный мост соединит старую территорию зоопарка с новой. После проведения работ его ширина увеличится с четырех до девяти метров.
В павильоне "Ластоногие" разместят шесть бассейнов с эффектом искусственной волны, в которых будут плавать моржи, сивучи, северные морские котики, нерпы и серые тюлени.
Ранее видео, посвященное пандам из Московского зоопарка, появилось на цифровом туристическом сервисе Russpass.
Как живется альпака в Московском зоопарке
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