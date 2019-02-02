В Москве началась очистка дорог из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коммунальные службы вышли на уборку столичных улиц из-за начавшегося снегопада. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Коммунальщики начали сплошное прометание проезжей части и противогололедную обработку. Также продолжаются работы по очистке и вывозу снега.

Особое внимание уделено уборке тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

Синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова на 2 сантиметра.

В прошлые выходные, 26 и 27 января, на Москву обрушился снегопад, ставший одним из самых мощных за последние 68 лет. За первые сутки выпало более 35% январской нормы осадков. Из-за непогоды были задержаны десятки авиарейсов.