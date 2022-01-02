Новогодний прогулочный маршрут по центру столицы появился на портале "Узнай Москву"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новый прогулочный маршрут, посвященный традициям празднования Нового года, появился на портале "Узнай Москву". Прогулка, в которую вошли 10 мест, займет около 1,5 часа.
"У пользователей есть выбор: отправиться по улицам, бульварам и площадям пешком или побывать там виртуально. Ведь на портале представлены фотографии и описание всех мест экскурсии", – приводится сообщение пресс-службы департамента информационных технологий на портале мэра и правительства Москвы.
Пользователи смогут прогуляться по Никитскому бульвару, Новопушкинскому скверу, Пушкинской, Тверской и Манежной площадям, Камергерскому и Газетному переулкам, площади Революции, улице Кузнецкий Мост. Финальной точкой маршрута станет Красная площадь.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" стал доступен детский маршрут по Красной площади. Это аудиоэкскурсия, состоящая из шести точек. Во время прогулки персонажи детских энциклопедий рассказывают ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади страны.
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