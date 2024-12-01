Более 65 домов белого цвета капитально отремонтируют в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса горхозяйства в этом году проведут капремонт 66 домов в Москве, окрашенных в разные оттенки белого. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в доме 4 на Северном бульваре уже отремонтированы все элементы фасада. Здание высотой 19 этажей построили в 1976 году по типовому проекту.

В ходе работ специалисты промыли наружные стены и расчистили межпанельные швы, а места намокания обработали антибактериальными составами. Также швы освободили от старого утеплителя, после чего вновь загерметизировали их экологическими материалами. Экраны и фронтальные стены лоджий восстановили.

Затем фасад покрасили в жемчужно-белый цвет. На завершающем этапе капремонта наружной стены рабочие установили новые двери, привели в порядок цоколь и откосы, обновили отливы, переложили асфальтобетонную отмостку.

Кроме того, работы провели в доме 7 на улице Косыгина. Это 16-этажное здание возвели в 1967 году по проекту типовой серии.

Специалисты очистили поверхности, сняли старую плитку, промыли стены и устранили трещины. Затем они нанесли клеевые составы, полимерцементные смеси на армирующих сетках, слой фактурной штукатурки. После этого дом покрасили в оттенки белого.

Рабочие также обновили цоколь здания, отремонтировали подъезд, заменили отливы, установили современные стеклопакеты. На крыше здания заменили рулонное покрытие.

Между тем работы по капремонту провели по адресу улица Академика Варги, дом 8. Панельное здание построили в 1974 году по типовому проекту.

В рамках работ на первом этаже 12-этажного дома специалисты промыли, расчистили и утеплили межпанельные швы, а стены покрасили в белый цвет. На последнем этаже заменили балконные экраны и установили новые стеклопакеты. Более того, в здании заменили системы электроснабжения.

Ранее на Можайском валу привели в порядок дом с колоннами. Рабочие обновили фасад, заменили систему отопления и отремонтировали подъезды.

Всего в текущем году в рамках программы капремонта в столице обновят девять зданий с колоннами, в том числе на Кутузовском проспекте и улице Талалихина.