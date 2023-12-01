На Московской неделе красоты представят продукцию из КНР, Казахстана и других стран

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На центральном выставочном зале "Манеж" в рамках Московской недели красоты откроется наиболее большой поп-ап-магазин косметики в РФ. Гости смогут получить консультации от экспертов индустрии и купить понравившиеся товары со скидкой до 50%, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как уточнила глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома, Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря с 11:00 до 20:00. Она представляет собой масштабное мероприятие в сфере бьюти-индустрии и прекрасную возможность познакомиться с товарами из разных регионов РФ. Также гости смогут приобрести продукцию из Республики Беларусь, Китая, Казахстана и других стран.

По словам Костромы, на мероприятии пройдет деловая программа, на которой выступят российские и международные эксперты. Выставочную экспозицию поделят на четыре зоны.

Так, в секторе "Красота" появятся стенды с косметикой, парфюмерией и товарами для ухода за волосами. В зоне "Услуги" будут стилисты и визажисты, мастера маникюра, а также специалисты по массажу и спа. Вместе с тем там будет работать секция "Здоровье", на которой представят продукты для здорового питания, витамины, маски и тренажеры.

Еще на площадке заработает "Шоу-лекторий". На нем будут проходить мастер-классы, а посетители выставки попробуют себя в качестве моделей для макияжа, укладки волос и других процедур. В рамках деловой программы состоится 50 сессий, где выступят свыше 100 российских и 20 международных экспертов.

"Участников ждут четыре тематических дня. Первый будет посвящен макияжу – чемпион России, вице-чемпион Европы и основатель собственной школы мейкапа Владимир Калинчев проведет для гостей мастер-класс. Кроме того, запланировано выступление Елены Крыгиной — основательницы студии красоты", – говорится в сообщении.

Второй день будет посвящен темам ухода за волосами, кожей и ногтями. Основательница корейского бренда косметики премиум-класса Светлана Сон заявила, что на паблик-токе поделится секретами выбора средств по уходу за кожей. В свою очередь, создательница инновационной платформы корейских бьюти-гаджетов Бо Хя Ким расскажет, как современные аппараты помогают ухаживать за кожей.

На третий день мероприятий гостям расскажут о биохакинге и влиянии физкультуры на организм. Лекцию прочитает владелица сети салонов красоты Ксения Шипилова. Посетители узнают разные секреты правильного питания и поддержания тела в хорошей физической форме.

В финальный день Московской недели красоты гостям расскажут о жизни современного горожанина. Визажист Эрнест Мунтаниоль, который является постоянным участником недель моды в Милане, Париже и Нью-Йорке, расскажет о трендах в мире красоты и тенденциях бьюти-индустрии в 2024 году.

"Насыщенная программа ждет и маленьких гостей. На площадке состоится мастер-класс, где ребята сделают красочные новогодние открытки. Каждый день с 11:30 до 19:30 аниматоры будут развлекать юных гостей, проведут для них конкурсы, подарят подарки", – следует из материала.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина поделилась, что на Московской неделе красоты свою продукцию смогут представить более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран. Вход на мероприятие бесплатный.

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