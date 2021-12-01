Карантин по бешенству введен в поселении Марушкинском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина по бешенству в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Опасное заболевание было выявлено у домашнего животного в деревне Давыдково.
"До 25 января 2022 года на территории поселения Марушкинского запрещено лечение больных млекопитающих животных, а также их отлов, ввоз на территорию поселения и вывоз за ее пределы", – говорится в сообщении.
Помимо этого, вводится временный запрет на проведение мероприятий с участием животных, в частности ярмарок и выставок.
Ранее биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин назвал признаки инфицированного бешенством животного. По его словам, звери, которые охотно идут на контакт с человеком, скорее всего, заражены.
Насторожиться стоит в случае неадекватного поведения: если животное пытается ласкаться или кусается без явной причины.
"Доктор 24": бешенство
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