Карантин по бешенству введен в поселении Марушкинском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина по бешенству в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Опасное заболевание было выявлено у домашнего животного в деревне Давыдково.

"До 25 января 2022 года на территории поселения Марушкинского запрещено лечение больных млекопитающих животных, а также их отлов, ввоз на территорию поселения и вывоз за ее пределы", – говорится в сообщении.

Помимо этого, вводится временный запрет на проведение мероприятий с участием животных, в частности ярмарок и выставок.

Ранее биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин назвал признаки инфицированного бешенством животного. По его словам, звери, которые охотно идут на контакт с человеком, скорее всего, заражены.

Насторожиться стоит в случае неадекватного поведения: если животное пытается ласкаться или кусается без явной причины.

