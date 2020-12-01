В Царицыне в 2021 году планируют ввести дом на 190 квартир по программе реновации

01 декабря, 21:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В 2021 году в районе Царицыно планируют ввести жилой многоквартирный дом по программе реновации. Здание расположится на Кантемировской улице, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже завершен монтаж монолитных конструкций и строители занялись устройством инженерных сетей. После фасады здания облицуют кирпичом и установят корзины под кондиционеры. Дом рассчитан на 190 квартир.
Для маломобильных жильцов будут оборудованы четыре квартиры. Первый этаж дома будет нежилым. Там расположится вестибюль, помещения дежурного, зона почтовых ящиков, лифтовой холл.
"Всего в районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 жилого дома, для начала переселения подобрано 14 стартовых площадок, а в стадии строительства находится шесть жилых домов", – сказал Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что комплекс многоквартирных домов построят по программе реновации в районе Коптево. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А. Отмечается, что комплекс жилых домов будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с подземной автостоянкой.
В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок
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